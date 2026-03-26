Соответствующий ролик был опубликован во львовских пабликах в социальных сетях.
Что известно о скандале с воспитательницей детсада №127 во Львове?
Видео инцидента сняла женщина с балкона соседнего дома. Комментируя кадры, она отметила, что вышла на перерыв от работы за компьютером и стала свидетелем того, как воспитательница вела себя с детьми во время прогулки. Сам инцидент произошел в детском саду №127 во Львове.
На записи видно, как воспитательница начала кричать на детей, выстраивать их парами и требовать идти по двору ровно.
Сначала слышны ее слова: "Идем, я сказала". Затем она подошла к мальчику, начала дергать его, схватила за капюшон и крикнула: "Ты ходить умеешь? Я тебя спрашиваю". В результате девочка, которая стояла с мальчиком в паре, упала на землю.
Когда дети шли неровно, воспитательница останавливала их и снова кричала, требуя, чтобы они "держали линию". Также на видео слышны ее слова: "Когда я сказала – пошли, вы должны уже все идти".
Воспитательница детсада №127 во Львове кричала на детей и дергала их / Видео с фейсбук-страницы Юрия Несторовича
Под видео в комментариях на инцидент с воспитательницей отреагировал директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк. По его словам, воспитательницу уже уволили.
Фрагмент на видео – ужасный. И он действительно был в саду. Такие работники не могут работать с детьми. Воспитательница – уволена. Все материалы передаем в полицию,
– отметил Закалюк.
Андрей Закалюк отреагировал на инцидент в детском саду №127 во Львове / Скриншот из комментариев в фейсбуке
Депутат Елена Чиркова из Днепропетровского областного совета попала в скандал из-за своих высказываний о детях с генетическими недостатками во время видеоконференции. Женщина назвала таких детей "деб***ми".
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что высказывания в отношении детей, которые имеют заболевания, являются возмутительными и унизительными. Омбудсмен также заявил, что было принято решение об открытии производства по случаю публичного унижения достоинства детей.