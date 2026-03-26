Записал на тещу и отца: у руководителя ТЦК на Львовщине нашли состояние на 8 миллионов гривен
- Во Львове будут судить чиновника, которого подозревают в сокрытии имущества на сумму почти 8 миллионов гривен.
- Военкомат не задекларировал недвижимость и автомобили, которые записал на родственников.
Во Львове будут судить чиновника территориального центра комплектования, которого подозревают в сокрытии имущества почти на 8 миллионов гривен. Речь идет о заместителе начальника областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Что известно о военкоме, который скрывал свое имущество?
Следователи уже завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд.
В течение 2023 – 2024 годов чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 гектара и дом на 139 квадратных метров во Львовском районе, которые оформил на тещу. Хотя на самом деле приобрел это все за собственные средства.
Кроме этого, в декларации не указаны автомобили Mercedes и Nissan. Машины были записаны на отца и сестру. Но ими пользовался сам чиновник и его жена. Общая стоимость скрытых активов составляет около 8 миллионов гривен.
Проверка, которую провело Национальное агентство по предупреждению коррупции по инициативе ГБР, показала, что официальные доходы чиновника не соответствуют стоимости его имущества.
Теперь его обвиняют в декларировании недостоверной информации. В случае доказательства вины ему грозит до 2 лет ограничения свободы с запретом занимать определенные должности.
Что известно об успешных операциях ГБР по ТЦК?
ГБР разоблачило схему в ТЦК Киева. Работники незаконно вмешивались в государственные реестры. Благодаря этому почти 100 военнообязанных избежали призыва. Из них по меньшей мере 31 человек выехали за границу. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киеве в суд передали дело против двух бывших полицейских, которых обвиняют в жестоком избиении мужчины возле ТЦК в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, во время задержания они нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове. Обоих правоохранителей освободили, им грозит до 8 лет заключения.
На Ивано-Франковщине правоохранители задержали руководителя районного ТЦК, которого подозревают в избиении и унижении военнообязанных. По данным ГБР, во время проверки жалоб обнаружили многочисленные факты превышения полномочий, в частности случай, когда чиновник жестоко избил мужчину за отказ проходить флюорографию. Ему грозит до 12 лет заключения.