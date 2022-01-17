В словацких горах трагически погибла 29-летняя львовянка

В горах Высокие Татры в Словакии, 15 января случился жуткий случай. Там трагически погибла 29-летняя львовянка Елена Лозинская.

Родные погибшей вспоминают ее как светлую и добрую девушку. Она очень любила горы.

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В Словакии трагически погибла львовянка

Львовянка Елена Лозинская 15 января трагически погибла в горах Высокие Татры в Словакии. Женщине было всего 29 лет.

Родные вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы ... Просим искренней молитвы за вечный покой,

– отметили в фейсбуке "Книга памяти умерших за границей украинцев".

По предварительной информации, женщина поскользнулась.

В Словакии погибла львовянка / Фото "Книга памяти умерших за границей украинцев"

Текст сообщения со страницы "Книга памяти умерших за границей украинцев":

Елена Лозинская. Наша 29-летняя землячка из Львова погибла 15/01/2022 в горах Высокие Татры в Словакии. Трагический случай, Елена поскользнулась.

Родные вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы ... Просим искренней молитвы за вечный покой р.б. Елены. Вечная, светлая память ей.