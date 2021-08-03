Служебная халатность ценой в 3,2 миллиона гривен: будут судить чиновника Львовугля

Один из заместителей гендиректора Львовугля в апреле 2020 года закупил медицинские маски по значительно завышенной цене. Такая служебная халатность стоила государственному предприятию 3,2 миллиона гривен. Вскоре суд изберет мужчине наказание.

Чиновнику грозит тюрьма. Правоохранители завершили проводить досудебное расследование.

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Чиновник Львовугля закупил маски по завышенной цене

Правоохранители установили, что 67-летний заместитель генерального директора Львовугля проводил закупки товаров для противодействия коронавирусу.

Мужчина как следует не проверил условия проектов договоров на целесообразность и экономическую эффективность.

Так, чиновник подписал соглашение на приобретение 300 тысяч медицинских масок по завышенной цене.

Экспертиза установила, что это нанесло ущерб госпредприятию более чем на 3,2 миллиона гривен.

Вскоре мужчине изберут наказание

Правоохранители сообщили должностному лицу о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Кроме этого, он должен будет выплатить от 4,25 до 132,75 тысячи гривен штрафа.

Правоохранители наконец завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который вскоре изберет должностному лицу наказание.

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