Посадовцеві загрожує в'язниця. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.

До теми Керівника "Львіввугілля" підозрюють у розтраті 3 мільйонів гривень на закупівлі масок: фото

Посадовець Львіввугілля закупив маски за завищеною ціною

Правоохоронці встановили, що 67-річний заступник генерального директора Львіввугілля проводив закупівлі товарів для протидії коронавірусу.

Чоловік як слід не перевірив умови проєктів договорів на доцільність та економу ефективність.

Так, посадовець підписав угоду на придбання 300 тисяч медичних масок за завищеною ціною.

Експертиза встановила, що це завдало збитків держпідприємству на понад 3,2 мільйона гривень.

Невдовзі чоловікові оберуть покарання

Правоохоронці повідомили посадовцеві про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 5 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього, він повинен буде виплатити від 4,25 до 132,75 тисячі гривень штрафу.

Правоохоронці врешті завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який невдовзі обере посадовцеві покарання.

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