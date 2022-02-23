Сохраняйте спокойствие: во Львове 23 февраля проведут учебное оповещение

По львовским улицам 23 февраля будут ездить машины патрульных с громкоговорителями. Они будут проводить учебное оповещение для горожан.

Львовян просят сохранять спокойствие. Такая тренировка необходима для проверки дополнительной системы оповещения во время чрезвычайных происшествий.

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Во Львове проведут оповещение

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины рассказала, что в 11:00 на площади Рынок прозвучит учебное оповещение. После этого оттуда в разных направлениях поедут 2 патрульных авто. Одно отправится в сторону проспектов Свободы и Шевченко, а другое – на улицы Русскую и Франко. В других районах города патрульные также будут проводить оповещение. Оно продлится до 12:00.

Обратите внимание: если не будет работать связь, интернет, телевидение и радио, жителям города будут сообщать через громкоговорители патрульной полиции, оперативных и коммунальных служб. Спасибо за внимание! Напомним, это было учебное оповещение Львовского городского совета,

– будут сообщать патрульные в громкоговорители.

Благодаря этим тренировкам в городе проверят систему оповещения, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций, когда не будут действовать привычные каналы информирования, люди получали всю необходимую информацию.

"Мы совместно с оперативными службами разработали необходимые алгоритмы, чтобы Львов был в безопасности. Сейчас тестируем все возможные варианты оповещения. Решили протестировать и такой современный формат", – отметила управляющая делами исполкома ЛГС Наталья Алексеева.

Чиновница подытожила, что такое оповещение будут осуществлять коммунальные службы в сотрудничестве с патрульной полицией.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!



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