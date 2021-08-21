В сокрушительном ДТП на трассе Киев – Чоп пострадали 5 человек, среди которых 8-летний ребенок

Недалеко от Винников 20 августа произошло тройное ДТП – столкнулись грузовик "ГАЗель", Chevrolet и Skoda. В результате аварии пострадали 5 человек, среди которых была 8-летняя девочка.

ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.

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Возле Винников произошло тройное ДТП

Авария произошла примерно в 10: 50 недалеко от города Винники. На трассе Киев – Чоп столкнулись 3 автомобиля:

грузовик "ГАЗель", которым управлял 35-летний львовянин;

Chevrolet Cruze, за рулем которого была 45-летняя жительница Золочева;

Skoda Octavia, которой управлял 23-летний львовянин.



На трассе Киев – Чоп столкнулись 3 автомобиля / Фото полиции Львовщины

Пострадали 5 человек

В результате аварии травмировались 5 человек: водитель Chevrolet и 4 пассажиров – 3 взрослых в возрасте 31, 38 и 53 года и 8-летняя девочка. Во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф в комментарии ZAXID.NET рассказали, что пострадавших взрослых госпитализировали с ушибами в 8 городскую больницу Львова. В свою очередь, ребенка отвезли в городскую детскую больницу Львова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Также они решают вопросы правовой квалификации события.

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В результате ДТП травмировались 5 человек / Фото полиции Львовщины