Сожгу тебя вместе с папой: возле Львова мужчина избил 13-летнего мальчика – видео

В Брюховичах, недалеко от Львова, 36-летний местный житель избил 13-летнего мальчика. Кроме этого, мужчина ругался и угрожал подростку расправой. Свой поступок он объяснил тем, что защищал своего сына.

Раньше мальчики дружили. Однако на Рождество их отношения изменились.

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Мужчина избил 13-летнего подростка

Мама пострадавшего парня Леся Печеневская рассказала, что 36-летний Юрий Цебак избил ее сына на улице Житной. Между подростком и сыном Цебака был длительный конфликт, который начался на Рождество в 2021 году. Местные дети вместе ходили колядовать, однако не смогли поровну поделить между собой деньги и сладости.

По словам женщины, в течение 6 месяцев дети не дружили. У них были мелкие споры, которые до сих пор решались мирно. Однако вечером 25 июля очередная ссора подростков завершилась приездом отца одного из них. По словам мамы пострадавшего, мужчина сильно ударил парня в спину ногой. Этот момент попал на камеры наблюдения соседнего дома и видео случайных свидетелей.

Соседка, проходившая поблизости, услышала крики с матами и угрозы ребенку "сжечь его вместе с папой" и сняла это на видео. О конфликте между детьми я слышала раньше от сына, но они все решили между собой,

– рассказала женщина.

Смотрите видео, как мужчина набросился на 13-летнего парня:

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Родители не обращались к женщине относительно конфликтов

По словам мамы пострадавшего, родители мальчика не имели к ней никаких претензий. Также они не обращались к женщине относительно ссор подростков.

"У нас в семье шестеро детей и я знаю, какими бывают ребята в таком возрасте. Возникают разные ситуации между подростками, мои ребята тоже умеют за себя постоять", – отметила Леся Печеневская.

Женщина отметила, что обычно в конфликтах виноваты обе стороны. По ее мнению, споры между детьми должны решать родители.

"Я никогда бы себе не позволила даже кричать на чужого ребенка, не говоря уже о том, чтобы размахивать ногами. Этот отец не обращался ни ко мне, ни к мужу. Если есть какие-то нарекания, мы всегда с родителями встречаемся", – добавила мама мальчика.

Конфликт мужчины и подростка попал на камеры наблюдения:

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Родители пострадавшего обратились в полицию

Медики диагностировали у парня легкие телесные повреждения. После этого инцидента с подростком также будет работать психолог.

"Я даже не сразу поверила своим детям, что такое произошло. Звонила к детям, соседям, которые видели все, чтобы узнать альтернативное мнение. Они подтвердили, что папа Даниила копнул моего сына. Потом мне сбросили видео", – отметила мама парня.

После этого женщина вызвала полицию. Правоохранители направили подростка на судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила легкие телесные повреждения с тяжелыми ушибами.

"Он ударом попал ему в кончик копчика, и у него до сих пор болит. Мы обращались к травматологу, ортопеду. Врачи говорят, что оно может болеть 3 недели или месяц. Может перестать болеть, но если на какую-то определенную точку садится, то снова возвращается боль", – рассказала Леся Печеневская.

Правоохранители открыли уголовное производство за "умышленное нанесение легкого телесного повреждения". По словам мамы парня, она будет отстаивать своего сына в суде, чтобы его обидчика наказали. Женщина отметила, что от сына Цебака пострадали не только ее дети.

Женщина обратилась к медикам / Фото "Дело"

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Отец заявляет, что защищал своего сына

Юрий Цебак настаивает на том, что защищал своего сына от унижений и травли. Он рассказал, что на Рождество парня избили сыновья Леси Печеневской.

Печеневские Юрий и Валерий избили моего сына и забрали деньги, которые он наколядовал, объясняя это тем, что он колядует не там, где ему можно. Кроме этого подчеркнули, что мой сын еще им должен 300 гривен и если он не принесет деньги, включится "счетчик",

– рассказал мужчина.

В тот же вечер мужчина лично привез деньги. К нему на встречу вышел отец ребят и сказал, что такого не может быть.

"После этого сын пани Леси приставал к моему сыну в школе и на улице. Бил, обзывал, унижал при детях, называя его маму шл*хой", – добавил Цебак.

По словам мужчины, он обращался по этим конфликтам к завучу и директору, однако это лишь усугубило ситуацию. Избиение парня он объяснил тем, что его терпение уже лопнуло.

"В этот день (25 июля – 24 канал) Печеневский Юрий снова избил моего сына. Терпение лопнуло", – отметил мужчина.

В свою очередь женщина уверяет, что на Рождество Цебак вел себя агрессивно. По ее словам, он пытался затолкать ее детей в автомобиль.

Конфликты с сыном Цебака были и у других людей / Фото "Дело"

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