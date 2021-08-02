Как утверждают очевидцы инцидента, никаких конфликтов у пострадавшего с подростками не было. Мужчина просто шел по дворовой территории, когда дети начали забрызгивать его слезоточивым газом.

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На прохожих, которые пытались вмешаться в ситуацию, дети также бросались.

Уже не первое нападение

Судя по записи, которую сделали свидетели инцидента, дети нападали на мужчину по очереди. Они применяли газовые баллончики, отбегали и нападали снова.

Один из участников инцидента споткнулся ногу потерпевшего, и продолжил задувать его газом. Приспешники малолетнего злоумышленника сзади набросились на мужчину и били его ногами.

От ударов пожилой пострадавший упал, а детей разогнали взрослые.

Кроме того, дети пытались побить и женщину, которая делала им замечания.

Смотрите видео нападения детей на пожилого мужчину в Киеве:

В комментариях к записи, которую выложили в сообществе "Киев оперативный", киевляне отметили, что эта стая подростков славится своими нападениями на прохожих и своих сверстников.

Обращались ли местные жители относительно действий детей в полицию, пока неизвестно.

Смотрите видео массовой драки с участием подростков в Киеве: