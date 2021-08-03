Спалю тебе разом із татом: біля Львова чоловік побив 13-річного хлопчика – відео

У Брюховичах, неподалік Львова, 36-річний місцевий житель побив 13-річного хлопчика. Окрім цього, чоловік лаявся та погрожував підлітку розправою. Свій вчинок він пояснив тим, що захищав свого сина.

Раніше хлопчики дружили. Однак на Різдво їхні стосунки змінилися.

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Чоловік побив 13-річного підлітка

Мама постраждалого хлопця Леся Печенєвська розповіла, що 36-річний Юрій Цебак побив її сина на вулиці Житній. Між підлітком та сином Цебака був тривалий конфлікт, який розпочався на Різдво у 2021 році. Місцеві діти гуртом ходили колядувати, однак не змогли порівну поділити між собою гроші та солодощі.

За словами жінки, протягом 6 місяців діти не товаришували. Вони мали дрібні суперечки, які досі вирішувались мирно. Однак ввечері 25 липня чергова сварка підлітків завершилась приїздом батька одного з них. За словами мами постраждалого, чоловік сильно вдарив хлопця у спину ногою. Цей момент потрапив на камери спостереження сусіднього будинку та відео випадкових свідків.

Сусідка, що проходила поблизу, почула крики з матами та погрози дитині "спалити його разом з татом" і зняла це на відео. Про конфлікт між дітьми я чула раніше від сина, але вони все вирішили між собою,

– розповіла жінка.

Дивіться відео, як чоловік накинувся на 13-річного хлопця:

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Батьки не звертались до жінки щодо конфліктів

За словами мами постраждалого, батьки хлопчика не мали до неї жодних претензій. Також вони не звертались до жінки щодо сварок підлітків.

"У нас в сім’ї шестеро дітей і я знаю, якими бувають хлопці в такому віці. Виникають різні ситуації між підлітками, мої хлопці теж вміють за себе постояти", – зазначила Леся Печенєвська.

Жінка зауважила, що зазвичай у конфліктах винні обидві сторони. На її думку, суперечки між дітьми повинні вирішувати батьки.

"Я ніколи б собі не дозволила навіть кричати на чужу дитину, не кажучи вже про те, щоб розмахувати ногами. Цей батько не звертався ні до мене, ні до чоловіка. Якщо є якісь нарікання, ми завжди з батьками зустрічаємось", – додала мама хлопчика.

Конфлікт чоловіка та підлітка потрапив на камери спостереження:

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Батьки постраждалого звернулись у поліцію

Медики діагностували у хлопця легкі тілесні ушкодження. Після цього інциденту з підлітком також працюватиме психолог.

"Я навіть не одразу повірила своїм дітям, що таке сталось. Телефонувала до дітей, сусідів, які бачили все, щоб дізнатись альтернативну думку. Вони підтвердили, що тато Данила копнув мого сина. Потім мені скинули відео", – зазначила мама хлопця.

Після цього жінка викликала поліцію. Правоохоронці скерували підлітка на судово-медичну експертизу, яка підтвердила легкі тілесні ушкодження з важкими забоями.

"Він ударом потрапив йому в кінчик куприка, і йому досі болить. Ми зверталися до травматолога, ортопеда. Лікарі кажуть, що воно може боліти 3 тижні або місяць. Може перестати боліти, але якщо на якусь певну точку сідає, то знову повертається біль", – розповіла Леся Печенєвська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення легкого тілесного ушкодження". За словами мами хлопця, вона відстоюватиме свого сина у суді, щоб його кривдника покарали. Жінка зауважила, що від сина Цебака постраждали не лише її діти.

Жінка звернулась до медиків / Фото "Діло"

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Батько заявляє, що захищав свого сина

Юрій Цебак наполягає на тому, що захищав свого сина від принижень і цькування. Він розповів, що на Різдво хлопця побили сини Лесі Печенєвської.

Печенєвські Юрій та Валерій побили мого сина та забрали гроші, які він наколядував, пояснюючи це тим, що він колядує не там, де йому можна. Крім цього наголосили, що мій син ще їм винен 300 гривень і якщо він не принесе гроші, включиться "щотчик",

– розповів чоловік.

Того ж вечора чоловік особисто привіз гроші. До нього на зустріч вийшов батько хлопців і сказав, що такого не може бути.

"Після цього син пані Лесі чіплявся до мого сина в школі та на вулиці. Бив, обзивав, принижував при дітях, називаючи його маму ш*юхою", – додав Цебак.

За словами чоловіка, він звертався щодо цих конфліктів до завуча та директора, однак це лише погіршило ситуацію. Побиття хлопця він пояснив тим, що його терпець вже увірвався.

"Цього дня (25 липня – 24 канал) Печенєвський Юрій знову побив мого сина. Терпець увірвався", – зазначив чоловік.

Своєю чергою жінка запевняє, що на Різдво Цебак поводився агресивно. За її словами, він намагався заштовхати її дітей в автомобіль.



Конфлікти з сином Цебака були й в інших людей / Фото "Діло"



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