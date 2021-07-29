По предварительной информации, мужчина, лежащий мордой в асфальт, бросался на детей с ножом. Когда его выводили, нож выпал.
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В Белой Церкви на улице Василия Стуса, 34 неизвестный бросался с ножом на детей. Сейчас полиция его задержала. Информации о пострадавших пока нет. Сайт 24 канала пытается выяснить детали инцидента.
Источник:24 канал
По предварительной информации, мужчина, лежащий мордой в асфальт, бросался на детей с ножом. Когда его выводили, нож выпал.
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