Спас самое ценное: сеть тронуло фото львовянина с котиком во время пожара

Во Львове 7 декабря произошел пожар в 5-этажке на улице Химической. Спасатели обнародовали фото с места происшествия. Одно из них очень тронуло пользователей сети.

В целом пожарные эвакуировали 8 жителей дома. К счастью, никто в результате возгорания не пострадал.

Во львовской многоэтажке вспыхнула квартира: жителей дома эвакуировали

В многоэтажке произошел пожар

Пожар в доме №22 на улице Химической вспыхнул примерно в 14:17. К месту происшествия немедленно отправились спасатели. Там они увидели, что из окон на первом этаже выбивается густой черный дым.

Из-за сильного задымления пожарники должны были подключиться к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения. После этого они сразу же начали тушить пламя и спасать людей.

Жителей дома эвакуировали: видео

Львовянин спас котика

Спасатели вывели на свежий воздух 8 жителей дома. Пожар удалось полностью потушить за полчаса. К работам привлекли 18 пожарных и 5 единиц спецтехники.

На фейсбук-странице ГСЧС Львовщины обнародовали фото с места происшествия. Одно из них привлекло особое внимание пользователей соцсети. На фотографии был мужчина, который держал на руках серенького котика.

Кроме четвероногого, львовянин ничего из своей квартиры не прихватил. Людей очень тронула такая любовь к домашнему любимцу.

Мужчина спас домашнего любимца во время пожара / Фото ГСЧС Львовщины