Спасти от обморожения: в городах Украины обустраивают пункты обогрева для бездомных

На время зимних холодов в городах Украины обустраивают пункты обогрева. Таким образом пытаются поддержать бездомных и спасти людей от обморожения.

Во Львове действуют 2 пункта обогрева. По Львовской области – более 130. Всем посетителям предлагают горячий чай, теплые наряды, осмотр врача при необходимости и место для ночлега.

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Как помогают бездомным

В зимний "набор" для женщин, приходящих в центр, входят колготы, брюки, 2 свитера и куртка. После горячего душа посетительницы переодеваются в чистую одежду.

Куртка, джинсы – как раз мой размер, и носки на меня. Я себя человеком почувствовала,

– рассказала бездомная Наталья.

Если для женщин теплых вещей достаточно, то с мужской одеждой – сложнее. По словам социальной работницы Светланы Неклевы, больше всего нужны свитера, теплые куртки, подштанки, носки и обувь больших размеров.

"Одежду нам можно привозить в любое время с понедельника по воскресенье до 10 часов вечера. У нас есть дежурный, который поможет забрать из машины или донести его", – отметила Светлана Неклева.

Нуждающиеся получают ужин

Еще одна опция в Центре обогрева – горячий ужин. Готовят его из продуктов, которые есть на полках.

"Они приходят на 20 часов, когда будет работать кухня. Могут получить суп, второе блюдо, мясное, рыбное и чай", – отметил социальный работник Назар Шелко.

Ежедневно львовский пункт обогрева посещают более 10 человек, а вот ночуют – втрое больше.

Во время патрулирования, когда мы обнаруживаем бездомных людей, подчеркиваем, что они могут обратиться к нам и, при необходимости, пересидеть мороз, – объяснила исполняющая обязанности директора Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан Ольга Ильчишин.

По словам директора Центра, обморожения у бездомных случаются ежегодно. Люди в состоянии алкопьянения не замечают этого и не понимают, что происходит, поэтому есть последствия.

. Полный список пунктов обогрева с адресами во всех областях Украины доступен на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Следовательно беспризорных просят не оставаться под открытым небом и приходить в Центр обогрева. Это актуальная проблема, поскольку в ближайшие ночи во Львове прогнозируют до -7 градусов мороза.