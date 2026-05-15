Во Львове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Обострение экономической ситуации и резкий рост цен на топливо в мире задело и Львов. В городе с 16 мая подорожает проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

О соответствующих изменениях 15 мая проинформировали во Львовском горсовете.

Какими будут цены на проезд во Львове?

Отмечается, что изменения коснутся всех видов общественного транспорта. Так, стоимость проезда будет зависеть от способа оплаты и может быть такой:

при оплате ЛеоКарт для студентов – 11,5 гривен;

при оплате приложением или общей ЛеоКарт – 23 гривен;

при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 грн гривен

при оплате наличными – 30 гривен.

Также установлена стоимость перевозки багажа. При безналичном расчете она составит 23 гривны, а при оплате наличными – 30 гривен.

Кстати, во Львове действует мобильное приложение "Электронный билет ЛеоКарт" для оплаты проезда в общественном транспорте. Он позволяет покупать абонементы и пересадочные билеты, а оплату осуществляют через QR-код на валидаторе в транспорте.

Для соискателей образования предусмотрены скидки. Студенческий абонемент на все виды транспорта будет стоить 575 гривен. А общий абонемент на все виды транспорта заставит достать из кошелька 1150 гривен.

Важно! Штаф за безбилетный проезд – 529 гривен.

В горсовете отметили, что во время предыдущего пересмотра цен, в мае прошлого года, дизельное топливо стоило около 48 гривен за литр, сегодня же стоимость выросла уже до более 90 гривен.

Стоит напомнить, что еще в марте львовские перевозчики обратились в городской совет с просьбой пересмотреть тарифы на проезд из-за существенного роста стоимости топлива. Сначала городские власти отказали в повышении, однако коммунальное предприятие "АТП-1" тоже понесло убытки. Кроме того, из-за подорожания электроэнергии аналогичное обращение подало и "Львовэлектротранс".

Перевозчики тогда предоставили собственные расчеты, согласно которым реальная стоимость одного билета может колебаться от 34,7 гривен до 48 гривен. В "Львовэлектротрансе" себестоимость поездки оценивали на уровне 44,8 гривен, а средняя расчетная стоимость перевозки одного пассажира составляет около 44,3 гривен.

А что во Львове с ценами на недвижимость?

В марте журналисты 24 Канала посетили Lviv Build Forum, где эксперты рынка недвижимости обсудили текущее состояние отрасли, изменение спроса и возможную динамику цен.

Организатор форума Андрей Евтух отметил, что рынок переходит от простого строительства к созданию продуманных жилых пространств с акцентом на комфорт, уникальность и "город в городе". По его словам, покупатели все чаще выбирают жилье эмоционально, а не только по цене.

По ценам, эксперты отмечают, что во Львове стоимость жилья растет, но медленнее, чем в отдельных других регионах. Средняя цена квадратного метра в новостройках здесь достигает около 1000 – 1300 долларов. В перспективе рынок, по прогнозам, и в дальнейшем будет расти из-за инфляции, спрос и миграционные процессы.

Где еще в Украине могут поднять стоимость проезда?

В апреле сообщалось, что в Киеве тоже планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте, поскольку тарифы не пересматривались с 2018 года. Мэр Виталий Кличко поручил профильным департаментам КГГА подготовить расчеты нового экономически обоснованного тарифа.

По его словам, действующая цена является самой низкой в Украине, но рост расходов на топливо, электроэнергию и материалы заставляет пересмотреть стоимость проезда. Кличко также отметил, что городской транспорт остается дотационным и требует значительных бюджетных расходов, в частности из-за отсутствия государственной компенсации за льготные перевозки.

Ожидается, что оптимизация расходов позволит направить больше средств на другие городские нужды, в частности подготовку к отопительному сезону.