Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве военного во Львове

3 апреля во Львове избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 52-летнего военнослужащего ТЦК Олега Авдеева. Убийство произошло накануне.

Об этом пишет Суспильное.

Что решил суд?

В убийстве подозревается инспектор Львовской таможни Андрей Труш.

Его взяли под стражу без права внесения залога. Согласно решению суда, нападающий будет находиться под стражей как минимум 60 дней.

; Подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда; уничтожить и скрыть документы, вещи, которые имеют существенное значение для установления всех объективных обстоятельств уголовного преступления; незаконно влиять на потерпевших, свидетелей, а также других лиц; препятствовать уголовному производству иным образом, в частности путем согласования показаний с лицами, причастными к уголовному правонарушению

– отмечал на суде прокурор, настаивая на именно такой мере пресечения.

Адвокат выступала против ходатайства прокурора и просила круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета или другой более мягкой меры пресечения на усмотрение суда.

Она отметила, что сторона обвинения не предоставила конкретных фактов, которые бы свидетельствовали о намерении подозреваемого скрываться и так далее. По ее словам, подозреваемый имеет постоянное место жительства, работает таможенным инспектором, имеет официальное бронирование, ранее не привлекался к уголовной ответственности и не имел конфликтов с работниками ТЦК.

Что рассказал подозреваемый?

Сам подозреваемый заявил, что плохо помнит обстоятельства происшествия и мало что может объяснить. Помнит только факт того, как на него "налетели работники ТЦК и запшикали лицо баллоном".

Андрей Труш добавил, что ничего не скрывал ни от кого и сам пришел в участок добровольно, не имея цели скрываться.

Поэтому он возразил ходатайство прокурора и просил применить более мягкую меру пресечения.

По его словам, перед тем, как к нему подбежали представители ТЦК, он вместе с братом оформлял документы – свидетельство о смерти бабушки на улице Патона.

Мы стояли с братом, курили на улице перед входом в это помещение, ну и, соответственно, общались, плакали, понимаете, горе произошло. У него зазвонил телефон, я только зашел в помещение – слышу крик. Меня хватают за куртку и тянут. Я разворачиваюсь и вижу как какие-то неизвестные люди в форме начинают тянуть его и меня за куртки и наносить нам физические повреждения. После этого выбежала мама, брат мамы, они тоже оформляли документы. Крик. Тогда работник ТЦК начал всех баллоном запшикировать. Это последнее, что я помню, после этого я уже обрывками помню как я бегу, кричу, где брат, потом мы едем в машине. И я уже потом фактически нахожусь дома,

– добавил мужчина.

