Пообещали 2 тысячи долларов: подозреваемая в теракте рассказала о российском кураторе
- 33-летняя подозреваемая в теракте во Львове призналась в контакте с российским куратором, за что ей пообещали 2 тысячи долларов.
- Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.
В понедельник, 23 февраля, прошло судебное слушание по делу 33-летней подозреваемой в теракте, в результате чего накануне во Львове погибла одна полицейская, а еще 25 человек получили ранения. Женщина на скамье подсудимых призналась, как контактировала с российским куратором.
Об этом из зала суда рассказала корреспондентка Общественного.
Что известно о контакте подозреваемой с российским агентом?
По словам женщины, она не знала, что человек, с которым она контактировала, мог находиться в России. В суде подозреваемая объяснила, что связь с куратором установилась более чем за неделю до взрыва, а уже после задержания она узнала, что это, вероятно, был представитель страны-агрессора.
Прокуроры и следователи требовали для 33-летней подозреваемой избрания меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство.
Во время заседания женщина также заявила, что сочувствует семье погибшей и пострадавшим. Она утверждает, что не знала о содержимом пакета, который оставила в мусорном баке на улице Данилишина, и что за это ей пообещали 2 тысячи долларов вознаграждения.
Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины по части 3 статьи 258 УКУ. Речь идет о террористическом акте, повлекшем гибель человека, а также по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Самая суровая из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Судебный процесс по делу подозреваемой в теракте во Львове / Фото Общественного
Теракт возле ТЦ "Магнус" во Львове: как развивались события?
Сообщение в полицию поступило около 00:30, тогда заявитель сообщил о проникновении неизвестных в магазин на улице Данилишина. Когда первый патруль прибыл по вызову, произошел мощный взрыв.
Вскоре, по прибытии еще одного экипажа, раздался второй взрыв. В результате атаки погибла молодая сотрудница полиции. Поврежден служебный автомобиль патрульных и гражданский автомобиль.
По данным следствия, подозреваемая приехала во Львов из Ровенской области и, вероятно, самостоятельно изготовила взрывчатку, действуя по инструкциям российских спецслужб. Ее задержали в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.
Журналист Виталий Глагола сообщил, что женщина приобрела комплектующие для самодельного устройства в местном гипермаркете и собрала его собственноручно.
Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнителей завербовали через Telegram, подчеркнув, что у организации теракта есть российское происхождение.