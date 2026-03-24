Такая атака впервые, – Садовый рассказал, каковы последствия удара по Львову

В центре Львова 24 марта около 16:00 прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога – город атаковали вражеские дроны.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что происходит в городе сейчас и какие последствия атаки России. Россияне попали возле Церкви святого Андрея, а также в жилые дома.

Куда попал враг во Львове?

"По состоянию на сейчас 13 человек находятся в коммунальных больницах, получили ранения. Такая атака впервые, когда было попадание в сердце Львова", – подчеркнул он.

По словам мэра, повреждено 17 помещений и сейчас нужно устроить людей на ночь. Уже есть договоренность с отелями, все будет организовано.

Важно! По сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за атаки пострадало здание, принадлежащее к наследию ЮНЕСКО.

Также атакован музей-тюрьма Лонцкого в центре города. Вылетели окна в органном зале и есть повреждения Церкви Святого Андрея.

На Сыхове жилой девятиэтажный дом был атакован и с левой, и с правой стороны. Я не припоминаю, чтобы целенаправленно атаковали жилые дома в центре города. Это геноцид, –

подчеркнул Садовый.

