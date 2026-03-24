Львов Взрывы в Львове Такая атака впервые, – Садовый рассказал, каковы последствия удара по Львову
24 марта, 18:38
Обновлено - 19:30, 24 марта

Виктория Грабовская
Основні тези
  • По центру Львова 24 марта ударили вражеские дроны, повредившие жилые дома и Церковь святого Андрея.
  • 13 человек получили ранения и находятся в больницах, а также повреждены музей-тюрьма Лонцкого и жилой дом на Сыхове.

В центре Львова 24 марта около 16:00 прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога – город атаковали вражеские дроны.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что происходит в городе сейчас и какие последствия атаки России. Россияне попали возле Церкви святого Андрея, а также в жилые дома.

К теме Во Львове после удара дронов поврежден памятник архитектуры: что известно

Куда попал враг во Львове?

"По состоянию на сейчас 13 человек находятся в коммунальных больницах, получили ранения. Такая атака впервые, когда было попадание в сердце Львова", – подчеркнул он.

По словам мэра, повреждено 17 помещений и сейчас нужно устроить людей на ночь. Уже есть договоренность с отелями, все будет организовано.

Важно! По сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за атаки пострадало здание, принадлежащее к наследию ЮНЕСКО.

Также атакован музей-тюрьма Лонцкого в центре города. Вылетели окна в органном зале и есть повреждения Церкви Святого Андрея.

На Сыхове жилой девятиэтажный дом был атакован и с левой, и с правой стороны. Я не припоминаю, чтобы целенаправленно атаковали жилые дома в центре города. Это геноцид, – 
подчеркнул Садовый.

Что известно об атаке на украинские города?

  • Россияне днем 24 марта атаковали город беспилотниками. Враг попал в жилое здание в центральной части Львова – возле Церкви святого Андрея.

  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что после ударов произошло возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Красной Калины. Кроме этого, в результате падения обломков загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины. Обломки российского дрона также обнаружены в начале улицы Степана Бандеры.

  • В то же время россияне в 16:50 нанесли удар по Ивано-Франковску. Ранее местные жители видели дрон в небе. По словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, враг пытался ударить по одному из административных зданий, однако БПЛА попал в роддом. В здании, по его словам, повреждены окна, так же как и в домах, расположенных рядом.

  • Под ударами дронов оказался также Тернополь, где в 14:42 прозвучали первые взрывы. Позже снова было слышно несколько взрывов и в небе над городом появился столб густого черного дыма. Еще один взрыв прозвучал в 17:00. Пока неизвестно о последствиях атаки на город.