Таксист Bolt забрызгал газом 14-летнюю девушку: получил суровое наказание

Во Львове таксист Bolt забрызгал газовым баллончиком 14-летнюю девушку. Приблизительно через год суд признал его виновным.

Сам инцидент произошел еще в сентябре 2020 года. А уже 29 декабря сообщили, что мужчина получил достаточно строгий приговор за этот поступок.

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Как наказали этого водителя

Производство в отношении львовянина рассматривал Сыховский райсуд. Водитель получил 200 часов общественных работ. Кроме того, его обязали выплатить девушке 10 тысяч гривен.

В приговоре суда указано, что девушка получила повреждение роговиц обоих глаз в виде "точечных микроэрозий". Во время рассмотрения дела подозреваемый полностью признал свою вину и сказал, что это он нанес ей травму.

Возмутился поведением школьницы

В материалах дела говорится, что инцидент произошел рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы. 14-летняя девушка ехала из центра города на такси Renault Logan. По дороге у нее возник конфликт с таксистом Павлом Еграшиным.

На проспекте Червоной Калины девушка вышла из авто, так и не доехав до места назначения. При этом она резко бросила водителю деньги и 30-летний мужчина был очень возмущен таким поведением. Поэтому он догнал пассажирку на улице и забрызгал спецсредством Кобра-1Н.

Баллончик, которым забрызгали ребенка / Фото Zaxid.net

Вела себя дерзко и во время поездки

Диалог с таксистом юная львовянка записывала на видео, которое потом обнародовала в инстаграме. На записи заметно, что девушка вела себя крайне дерзко.

Она рассказывала, что водителю пришлось ждать, потому что она немного задержалась. Кроме этого девушка делала водителю замечания. Она просила высадить ее или начать ехать быстрее.

Девушка призналась, что опоздала / Скриншот сторис пассажирки

Водителя сразу уволили

Когда эта история получила огласку, журналисты обратились за комментарием в компанию Bolt. Через 3 дня после инцидента там сообщили, что начали собственное расследование.

В письме отметили, что в компании водителя сразу отстранили от платформы. Стоит отметить, что в приговоре суда указано, что мужчина пока нигде не работает.