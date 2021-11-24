Тараканы и разбитые умывальники: львовские студенты показали ужасы своего общежития

24 ноября 2021 , 15:56
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Источник:

24 канал

Студент Львовского национального университета обнародовал видео ужасных условий в общежитии вуза. В одной из уборных были полностью разбиты умывальники.

Инцидент произошел в общежитии №4, на улице Пасечной. По словам студентов, условия проживания в нем просто ужасные.

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В общежитии от стены отвалились умывальники

В сети расправстраняется видео, на котором студент Львовского национального университета Франко показывает ужасные условия проживания в общежитии №4.

Я прихожу в общежитие. К умывальникам, просто почистить зубы в воскресенье вечером, и вижу это,
– рассказывает студент.

На видео видны разбитые умывальники, которые лежат на полу. На стене остался только один. Вокруг очень грязно – на полу лежат куски отбитой плитки и штукатурки.

Студенты уже не впервые жалуются на ужасные условия в общежитиях. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как в техническом помещении протекает труба. Всю комнату заполнило водой.

"Кухни ужасные: на полу порван и оторван ламинат. Тараканы – везде", – рассказала одна из студенток.

Смотрите видео из общежития ЛНУ:

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Автор: Ольга Котів