Тараканы и разбитые умывальники: львовские студенты показали ужасы своего общежития
Источник:24 канал
Студент Львовского национального университета обнародовал видео ужасных условий в общежитии вуза. В одной из уборных были полностью разбиты умывальники.
Инцидент произошел в общежитии №4, на улице Пасечной. По словам студентов, условия проживания в нем просто ужасные.
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В общежитии от стены отвалились умывальники
В сети расправстраняется видео, на котором студент Львовского национального университета Франко показывает ужасные условия проживания в общежитии №4.
Я прихожу в общежитие. К умывальникам, просто почистить зубы в воскресенье вечером, и вижу это,
– рассказывает студент.
На видео видны разбитые умывальники, которые лежат на полу. На стене остался только один. Вокруг очень грязно – на полу лежат куски отбитой плитки и штукатурки.
Студенты уже не впервые жалуются на ужасные условия в общежитиях. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как в техническом помещении протекает труба. Всю комнату заполнило водой.
"Кухни ужасные: на полу порван и оторван ламинат. Тараканы – везде", – рассказала одна из студенток.
Смотрите видео из общежития ЛНУ:
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