Сколько лет грозит украинке, которая устроила теракт во Львове

33-летняя жительница Костополя Ровенской области устроила теракт в центре Львова. Женщине объявили о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще более 20 правоохранителей и нацгвардейцев пострадали. Об этом сообщает прокуратура.

Смотрите также Стало известно, что именно кураторы из ФСБ обещали украинке в качестве вознаграждения за теракт во Львове

На сколько лет может сесть исполнительница теракта во Львове?

Сейчас с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания провели обыски. Прокуратура будет просить для злоумышленницы избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Украинка долго будет сидеть в тюрьме. Возможно, даже остаток своей жизни.

Так, ей вручили подозрение по двум статьям, которые предусматривают следующие формы наказания:

Часть 3 статьи 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей или иные тяжкие последствия). За такое преступление наказанием является лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение (в зависимости от обстоятельств преступления).

(террористический акт, повлекший гибель людей или иные тяжкие последствия). За такое преступление наказанием является лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение (в зависимости от обстоятельств преступления). Часть 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За это преступление женщине могут "светить" штраф, ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы до 7 лет, в зависимости от тяжести и конкретных обстоятельств.

Что известно о теракте 22 февраля?