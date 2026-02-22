Теракт в центре Львова: все, что известно о жутком инциденте, жертве и пострадавших

Ночью 22 февраля во Львове прогремели взрывы вблизи ТЦ "Магнус", воздушную тревогу в регионе на тот момент не объявляли. Местные власти сообщают о теракте, есть жертва, многих пострадавших госпитализировали.

Что известно о теракте во Львове на данный момент, как все происходило, какие последствия и кто погиб в результате инцидента, – рассказывает 24 Канал.

Какие детали теракта известны?