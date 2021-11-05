На трассе Мукачево – Львов столкнулись грузовики: движение полностью перекрыли

Во Львовской области 5 ноября произошло сокрушительное ДТП. На трассе Мукачево – Львов лоб в лоб столкнулись 2 грузовика.

Движение по дороге полностью перекрыли. Водителей призывают учесть эту информацию, планируя поездку.

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Движение по трассе Мукачево – Львов перекрыли

Вблизи села Соколовка примерно в 12:30 произошло жуткое ДТП. На трассе Мукачево – Львов столкнулись 2 грузовика. На фото видно, что они столкнулись лоб в лоб. В результате удара передние части автомобилей сильно повредились.

По предварительной информации, пострадал водитель одного из грузовиков. Сейчас медики уточняют характер его травм и оказывают первую помощь.

Из-за ДТП движение на этом участке трассы полностью перекрыли. Водителей просят это учитывать перед поездкой. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Они пытаются установить все обстоятельства аварии и решают вопросы ее правовой квалификации.



Грузовики столкнулись лоб в лоб / Фото "Варта 1"