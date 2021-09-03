Требуют деньги на туалетную бумагу: во Львове родители обвинили детсад в регулярных поборах

Львовянка заявила, что в детском саду №184 "Лесная сказка" с родителей постоянно требуют деньги. Они якобы должны оплачивать даже такие вещи, как туалетная бумага, мыло и чистку ковров. Мэрия назначила проверку.

Среди родителей дошкольников есть и те, кто соглашается постоянно сдавать деньги на нужды учреждения. Более того, они агитируют за это других.

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В детском саду происходят регулярные поборы

Мама одного из воспитанников детсада №184, который расположен на улице Величковского, Екатерина Бина рассказала, что в заведении происходят постоянные поборы. Она опубликовала в фейсбуке скриншоты переписки родителей в вайбере. Судя по сообщениям, в заведении собирают деньги на туалетную бумагу, мыло, подарки воспитателям и тому подобное.

На текущий ремонт, канцтовары, мыло, туалетную бумагу, полотенца, на дни Ангела, День Матери, подарки детям и работникам после выступлений, на дни рождения, на чистку ковров и методички, на тряпки, моющие средства и швабры... регулярно по 300 – 500 гривен,

– отметила львовянка.

Женщина заметила, что дошкольники – не студенты. Однако почему-то родителям нужно сдавать деньги на методички. По ее словам, "неравнодушным" родителям почему-то кажется, что детям в садике нечем "вытирать ротики", не хватает мыла и туалетной бумаги. Кроме этого, всем якобы нужно регулярно за свой счет финансировать ремонт дверей, чистку ковров и тому подобное.

Смотрите скриншоты переписки родителей / Фото Екатерины Бины

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Не сдашь деньги – получишь буллинг и хамство

По словам львовянки, если родители отказываются сдавать деньги или дают меньше установленной суммы, подарки для их детей не покупают.

"То есть каким-то странным образом с молчаливого согласия отдельных работников заведения (на самом деле с активной поддержке этой "стратегии" и обуздания несогласных) методы стандартные, советские: хамство, игнор вопросов, просьб, своих прямых обязанностей #тысмотриумнаяздесьнашлась", – добавляет женщина.

По ее словам, дети, родители которых отказываются сдавать деньги на "регулярный и непонятный" частный формат функционирования коммунального сада, должны смотреть, как подарки дарят малышам, родители которых деньги сдали.

"Такая себе трансформация отдельных групп в государственном саду в частный кружок "активистов", – добавила львовянка.

По ее словам, кроме этого, "активисты" возмущаются, что их собственной туалетной бумагой и мылом будут пользоваться дети, которым эти же вещи в заведении приобрели за налоги родителей.

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Мэрия назначила расследование

Во Львовском горсовете рассказали, что управление образования проведет расследование в саду №184.

Управление образования Львовского городского совета встретится с представителями родительской общественности и руководителем детского сада №184 по решению конфликтной ситуации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии добавили, что в львовских школах и садиках категорически запрещено собирать наличные. Однако благотворительные взносы по желанию родителей не запрещены.

"С любыми жалобами и для решения любых ситуаций родители всегда могут обращаться в управление образования по телефону 254 – 60 – 48", – подытожили в мэрии.

Текст сообщения Екатерины Бины:

! В этом году во Львове для обеспечения детсадов предметами, материалами, медикаментами и другими необходимыми средствами выделили 34 миллиона гривен.

Об экономическом буллинге и поборах в дошкольных образовательных заведениях.

#садок184 #здо184 #Лісоваказка #львів

На текущий ремонт, канцтовары, мыло, туалетную бумагу, полотенца, на дни Ангела, день Матери, подарки детям и работникам после выступлений, на дни рождения, на чистку ковров и методички, на тряпки, моющие средства и швабры... регулярно по 300-500 грн. Дети еще далеко не студенты – а уже стоит сдать в т.ч. на методички.

"Неравнодушные" родители уверены, что в ЗДО во Львове "детям нечем вытирать ротики, не хватает мыла, туалетной бумаги, нужно за свой счет регулярно финансировать ремонт дверей, чистку ковров и тому подобное. Ну и конечно классика: если вы деньги не сдали (или сдали меньше установленной "абонплаты") – подарки для ваших детей покупать не будут. То есть каким-то странным образом с молчаливого согласия отдельных работников заведения (на самом деле с активной поддержке этой "стратегии" и обуздания несогласных (методы стандартные, советские: хамство, игнор вопросов, просьб, своих прямых обязанностей #тысмотриумнаяздесьнашлась) дети, родители которых отказываются сдавать деньги на регулярный непонятный неуместный частный формат функционирования коммунального заведения должны смотреть как эти подарки дарят детям, родители которых деньги сдали. Этакая трансформация отдельных групп в государственном саду в частный кружок "активистов". "Активисты" возмущены, что их собственной личной туалетной бумагой и мылом будут пользоваться дети, которым эти же вещи в заведении приобрели за налоги родителей.

РОДИТЕЛИ SOS, пожалуйста, поддержите комментарием, ссылки на законодательство и яркие примеры для "активистов". "Лупаймо эту скалу" или как говорит Татуся Бо "Дракарис"! Имейте хороший день.

О механизмах травли и хамстве в заведении по отношению к тем, кто не хочет быть "благодетелем" – в следующих отдельных сообщениях. В 21 веке несколько неожиданными также категории "моббинг и буллинг в родительских комитетах", которые активно стимулируют сами отдельные работники ЗДО.