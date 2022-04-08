Трое погибших, из них двое – младенцы: на Львовщине произошло страшное ДТП

Вблизи села Угерско Львовской области 8 апреля произошло ужасное ДТП. Его жертвами стали три человека, среди которых двое – младенцы.

По информации полиции, авария произошла на автодороге Киев – Чоп примерно в 16:00. В результате погибли и пострадали люди.

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Детали аварии во Львовской области

ДТП произошло вблизи села Угерско Стрыйского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla, 30-летняя жительница одного из сел района, не справилась с управлением. Женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi, которым управлял 36-летний житель Львовского района.

Есть погибшие и пострадавшие

От полученных в результате ДТП травм на месте происшествия погибли три пассажира Toyota – двое двухмесячных детей и женщина.

Кроме того, ранения получили водитель и пассажир Toyota, 30-летний житель района, а также водитель Audi. Потерпевших доставили в больницу, их диагнозы уточняют.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Последствия аварии во Львовской области: смотрите видео