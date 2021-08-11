Возле Львова нацгвардеец угнал автомобиль, чтобы поехать домой в Тернопольскую область
11 августа 2021 , 15:01Читати новину українською
Источник:ZAXID.NET
Старший солдат военной части Нацгвардии похитил в Сокольниках автомобиль. Его задержали по дороге в Тернополь.
Инцидент произошел в конце июля. Военнослужащему грозит тюрьма.
Интересно Одессит присвоил Tesla товарища: одолжил и перекрасил
Нацгвардиець украл автомобиль
- В постановлении суда говорится, что солдат-контрактник украл автомобиль 29 июля.
- Он служил в воинской части 4114 Нацгвардии, на улице Стрыйской во Львове.
- В тот день на улице Шевченко в Сокольниках мужчина увидел припаркованный Ford Sierra.
- Его владелец оставил ключ в замке зажигания.
- Нацгвардеец хотел поехать к себе домой на Тернопольщину, поэтому решил похитить чужой автомобиль.
Правоохранители задержали мужчину
Полиция оперативно задержала нацгвардейца на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. На следующий день ему объявили о подозрении в похищении автомобиля.
Суд избрал мужчине меру пресечения – его отпустили под личное обязательство. За похищение автомобиля нацгвардейцу грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Заметьте Никто и не заметил: во Львове рецидивист средь бела дня ограбил автомобиль – фото