Возле Львова нацгвардеец угнал автомобиль, чтобы поехать домой в Тернопольскую область

Старший солдат военной части Нацгвардии похитил в Сокольниках автомобиль. Его задержали по дороге в Тернополь.

Инцидент произошел в конце июля. Военнослужащему грозит тюрьма.

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Нацгвардиець украл автомобиль

В постановлении суда говорится, что солдат-контрактник украл автомобиль 29 июля.

Он служил в воинской части 4114 Нацгвардии, на улице Стрыйской во Львове.

В тот день на улице Шевченко в Сокольниках мужчина увидел припаркованный Ford Sierra.

Его владелец оставил ключ в замке зажигания.

Нацгвардеец хотел поехать к себе домой на Тернопольщину, поэтому решил похитить чужой автомобиль.

Правоохранители задержали мужчину

Полиция оперативно задержала нацгвардейца на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. На следующий день ему объявили о подозрении в похищении автомобиля.

Суд избрал мужчине меру пресечения – его отпустили под личное обязательство. За похищение автомобиля нацгвардейцу грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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