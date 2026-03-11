Прятал оружие в могиле: прокуроры рассказали шокирующие подробности убийства Парубия

В среду, 11 марта, прокуроры сообщили новые детали в деле убийства политика Андрея Парубия. В частности, рассказали, где нашли оружие подозреваемого.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре. Дело направили в суд.

Где прятал оружие подозреваемый в убийстве Парубия?

По данным следствия, мужчина использовал для тайника Лычаковское кладбище.

После убийства политика подозреваемый пытался уничтожить доказательства, а орудие убийства спрятал. Это был пистолет "Макарова" и патроны к нему. Но было и другое оружие – все это нашли полицейские.

Правоохранители нашли пистолет в лесном массиве недалеко от места жительства обвиняемого. Оружие было завернуто в полиэтиленовый пакет, замаскированный под пустыми стеклянными бутылками. Кроме пистолета, он также хранил ранее приобретенный обрез охотничьего ружья 16 калибра и патроны к нему. В качестве тайника для обреза использовал одну из могил на территории ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" во Львове,

– проинформировали прокуроры.

Конкретную могилу там не назвали.