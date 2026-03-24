Не прощу власти, что не пустили на похороны сына, – подозреваемый в убийстве Парубия
- Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, Михаил Сцельников, заявил, что не простит власти за то, что не пустили его на похороны сына.
- Следствие утверждает, что Сцельников совершил по меньшей мере восемь выстрелов в Парубия, и был задержан в Хмельницкой области.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил, что "не простит власти, которая не пустила его на похороны сына". Он не захотел отвечать на вопрос о своем желании поехать на обмен в Россию.
Что Сцельников заявил в суде?
Во время судебного заседания подозреваемый Михаил Сцельников обратился к представителям СМИ и вспомнил о своем сыне, который пропал без вести под Бахмутом.
Напомним, в конце февраля тело Михаила-Виктора Сцельникова ("Лемберга") вернули во Львов. Через несколько дней прошли похороны.
Когда журналисты спросили его о возможности обмена в Россию, мужчина не дал прямого ответа и пытался сменить тему разговора.
По версии следствия, 52-летний Сцельников совершил не менее восьми выстрелов в Андрея Парубия. Его задержали в начале сентября на территории Хмельницкой области.
Ранее подозреваемый объяснял свои действия тем, что якобы хотел попасть в списки на обмен, чтобы иметь шанс разыскать своего сына.
Следствие по убийству Андрея завершено
Фигурант преступления среди прочего также делал призывы к свержению конституционного строя и ликвидации представителей украинской власти. Мужчина оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, отрицал ее преступления, а также героизировал российскую армию.
Следователи нашли охотничий обрез, который злоумышленник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище.
Также мужчина пытался передавать оккупантам информацию о движении железнодорожных эшелонов с горючим и размещения Сил обороны.