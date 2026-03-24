Об этом сообщает издание Новости.Live.

Что Сцельников заявил в суде?

Во время судебного заседания подозреваемый Михаил Сцельников обратился к представителям СМИ и вспомнил о своем сыне, который пропал без вести под Бахмутом.

Напомним, в конце февраля тело Михаила-Виктора Сцельникова ("Лемберга") вернули во Львов. Через несколько дней прошли похороны.

Когда журналисты спросили его о возможности обмена в Россию, мужчина не дал прямого ответа и пытался сменить тему разговора.

По версии следствия, 52-летний Сцельников совершил не менее восьми выстрелов в Андрея Парубия. Его задержали в начале сентября на территории Хмельницкой области.

Ранее подозреваемый объяснял свои действия тем, что якобы хотел попасть в списки на обмен, чтобы иметь шанс разыскать своего сына.

Следствие по убийству Андрея завершено