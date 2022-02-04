Убил сына и его друга: 48-летний житель Стрыйщины приговорен к пожизненному заключению
Источник:Львовская облпрокуратура
На Львовщине 48-летний мужчина жестоко убил собственного сына и его друга. Злоумышленник получил суровое наказание – пожизненное заключение.
Инцидент произошел в доме подсудимого. Мужчина убил юношей во время попойки.
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В начале марта 2018 года 48-летний мужчина пьянствовал дома вместе со своим сыном и его товарищем. Внезапно между ними возник конфликт. Злоумышленник схватился за нож и жестоко убил юношей.
На их телах обнаружили множественные ножевые ранения, в частности на участках грудной клетки, спины и шеи. Эксперты установили, что они умерли именно в результате них.
Стрыйский горрайонный суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве двух человек. Ему вынесли суровый приговор – пожизненное лишение свободы.
Кратко о последних подобных случаях на Львовщине
- Вблизи Трускавца 9 января 30-летний мужчина жестоко убил своего односельчанина. Очевидцы рассказали, что преступление произошло на глазах у дочери жертвы.
- В Николаеве 23 октября 26-летний мужчина убил топором свою мать. Трагический случай произошел во время ссоры.
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