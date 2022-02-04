Вбив сина та його друга: 48-річного жителя Стрийщини засудили до довічного ув'язнення
Джерело:Львівська облпрокуратура
На Львівщині 48-річний чоловік жорстоко вбив власного сина та його друга. Зловмиснику присудили суворе покарання – довічне ув'язнення.
Інцидент трапився у помешканні підсудного. Чоловік вбив юнаків під час пиятики.
До теми На Львівщині чоловік сказав, що зарубав 2 жінок, а вони виявилися живими
Чоловік зарізав 2 хлопців
На початку березня 2018 року 48-річний чоловік пиячив вдома разом зі своїм сином та його товаришем. Раптово між ними виник конфлікт. Зловмисник схопився за ніж та жорстоко вбив юнаків.
На їхніх тілах виявили множинні ножові поранення, зокрема у ділянках грудної клітки, спини, та шиї. Експерти встановили, що хлопці померли саме внаслідок них.
Стрийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох людей. Йому винесли суворий вирок – довічне позбавлення волі.
Коротко про останні подібні випадки на Львівщині
- Поблизу Трускавця 9 січня 30-річний чоловік жорстоко вбив свого односельця. Очевидці розповіли, що злочин трапився на очах у доньки жертви.
- У Миколаєві 23 жовтня 26-річний чоловік вбив сокирою власну матір. Трагічний випадок стався під час сварки.
- У Стрийському районі вночі 3 січня трапився моторошний злочин – 22-річний хлопець жорстоко побив та зарізав свого 66-річного батька.
- Святкування Нового року у Львові завершилось трагедією. Місцевий житель убив орендаря своєї квартири.