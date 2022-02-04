Вбив сина та його друга: 48-річного жителя Стрийщини засудили до довічного ув'язнення

На Львівщині 48-річний чоловік жорстоко вбив власного сина та його друга. Зловмиснику присудили суворе покарання – довічне ув'язнення.

Інцидент трапився у помешканні підсудного. Чоловік вбив юнаків під час пиятики.

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На початку березня 2018 року 48-річний чоловік пиячив вдома разом зі своїм сином та його товаришем. Раптово між ними виник конфлікт. Зловмисник схопився за ніж та жорстоко вбив юнаків.

На їхніх тілах виявили множинні ножові поранення, зокрема у ділянках грудної клітки, спини, та шиї. Експерти встановили, що хлопці померли саме внаслідок них.

Стрийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох людей. Йому винесли суворий вирок – довічне позбавлення волі.

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