Несамовиті крики сколихнули село: подробиці жорстокого вбивства неподалік Трускавця

Загиблий був керівником нападника. Чоловіки тривалий час конфліктували.

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Крики доньки сколихнули село

Сусідка нападника та жертви розповіла, що ввечері 9 січня вона повернулася з роботи. Жінка почула неподалік свого будинку несамовиті крики, однак подумала, що це бешкетують колядники.

Коли сусідка все ж вирішила вийти з будинку, вона побачила жахливу картину – донька сусіда бігала вулицею та благала про допомогу. У кількох метрах від неї односельці несли скривавленого чоловіка.

Дитина якась бігала і кричала: "Тато, тато, рятуйте тата". Ось, що я почула. А ми думали, що то колядують. Навіть не зрозуміли, що то сталося. Несли четверо людей. Темно було, але я бачила, що людину несли,

– додала жінка.

Згодом вона дізналася, що її розлючений сусід Ігор напав з ножем на 51-річного Андрія Івановича. За словами односельців, вбивство трапилось на очах у доньки загиблого.



Чоловік вбив односельця / Фото поліції Львівщини

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Між сусідами був конфлікт

Сусіди конфліктували вже давно. Загиблий був заступником керівника місцевого водоканалу, а нападник – його підлеглим, звичайним робітником. Вони жили буквально за 20 метрів один від одного. Сусіди чоловіків навіть не здогадувалися, про їхню взаємну неприязнь.

"Жертва – чудова людина та прекрасний сусід. Ми з ним ніколи конфліктів ніяких не мали. Та й вони дружили. Я не знаю, що потім сталося. Не знаю, чому в них ворожнеча така", – зазначила односелиця.

Про конфлікт між загиблим та нападником знали рідні й співробітники. Однак вони категорично відмовилися розповідати про його причини. У поліції зазначили, що ворожнеча не була не пов'язаною з роботою чоловіків.

"Це був тривалий конфлікт протягом останніх півтора року. Не через роботу, а просто особисті неприязні відносини. Сусіди між собою воювали", – зауважив керівник слідчого відділення Трускавецької поліції Роман Борис.



Нападник вбив чоловіка на своєму подвір'ї / Скриншот з відео

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Ніж двічі влучив у серце

Того вечора підозрюваний підійшов до будинку своєї жертви та жбурнув камінь у вікно. Згодом вони опинилися біля будинку нападника. Саме там чоловік і вбив односельця. Ніж двічі влучив йому прямісінько в серце.

За словами правоохоронців, чоловік загинув практично миттєво. Однак його родичі не повірили й самі привезли постраждалого у лікарню. Однак медики вже нічого не змогли зробити.

"Надійшло повідомлення про те, що у приймальний покій потрапив 51-річний житель села Станиля з 2 колото-різаними пораненнями в ділянці серця. Оперативно працівники поліції виїхали на місце події. Потерпілий помер буквально за 15 секунд", – додали у поліції

Нападника затримали на місці злочину. Суд вже обрав йому запобіжний захід. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років у в'язниці.