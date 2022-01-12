Погибший был руководителем нападавшего. Мужчины длительное время конфликтовали.

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Крики дочери всколыхнули село

Соседка нападавшего и жертвы рассказала, что вечером 9 января она вернулась с работы. Женщина услышала неподалеку от своего дома душераздирающие крики, однако подумала, что это бесчинствуют колядники.

Когда соседка все же решила выйти из дома, она увидела ужасную картину – дочь соседа бегала по улице и просила о помощи. В нескольких метрах от нее односельчане несли окровавленного мужчину.

Ребенок какой-то бегал и кричал: "Папа, папа, спасайте папу". Вот, что я услышала. А мы думали, что это колядуют. Даже не поняли, что это произошло. Несли четверо людей. Темно было, но я видела, что человека несли,

– добавила женщина.

Впоследствии она узнала, что ее разъяренный сосед Игорь напал с ножом на 51-летнего Андрея Ивановича. По словам односельчан, убийство произошло на глазах у дочери погибшего.

Мужчина убил односельчанина / Фото полиции Львовщины

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Между соседями был конфликт

Соседи конфликтовали уже давно. Погибший был заместителем руководителя местного водоканала, а нападавший – его подчиненным, обычным рабочим. Они жили буквально в 20 метрах друг от друга. Соседи мужчин даже не догадывались, об их взаимной неприязни.

"Жертва – замечательный человек и прекрасный сосед. Мы с ним никогда конфликтов никаких не имели. И они дружили. Я не знаю, что потом произошло. Не знаю, почему в них такая вражда", – отметила односельчанка.

О конфликте между погибшим и нападавшим знали родные и сотрудники. Однако они категорически отказались рассказывать о его причинах. В полиции отметили, что вражда не была связанной с работой мужчин.

"Это был длительный конфликт в течение последних полутора лет. Не из-за работы, а просто личных неприязненных отношений. Соседи между собой воевали", – отметил руководитель следственного отделения Трускавецкой полиции Роман Борис.



ападавший убил мужчину на своем дворе / Скриншот с видео

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Нож дважды попал в сердце

В тот вечер подозреваемый подошел к дому своей жертвы и швырнул камень в окно. Впоследствии они оказались возле дома нападавшего. Именно там мужчина и убил односельчанина. Нож дважды попал ему прямо в сердце.

По словам правоохранителей, мужчина погиб практически мгновенно. Однако его родственники не поверили и сами привезли пострадавшего в больницу. Однако медики уже ничего не смогли сделать.

"Поступило сообщение о том, что в приемный покой попал 51-летний житель села Станиля с 2 колото-резаными ранениями в области сердца. Оперативно сотрудники полиции выехали на место происшествия. Потерпевший скончался буквально за 15 секунд", – добавили в полиции

Нападавшего задержали с поличным. Суд уже избрал ему меру пресечения. На время следствия мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.