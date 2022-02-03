Поліцейські закликають жителів області не викликати спецслужби заради розваги, адже за це передбачена адміністративна відповідальність. Окрім того, правоохоронці, виїжджаючи на хибний виклик, витрачають час, тоді як в цей момент хтось дійсно може потребувати їхньої допомоги.

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У поліцію надходить багато неправдивих викликів

Протягом січня правоохоронці притягнули до відповідальності 477 людей, які заради розваги викликали спецслужби – поліцію, швидку або рятувальників.

Це були неправдиві повідомлення про вбивства, розбої, пограбування, крадіжки, інші вигадані правопорушення. Найчастіше телефонують дорослі, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, або неповнолітні – з метою розваги,

– розповіли в поліції.

Правоохоронці ретельно перевірили усі неправдиві повідомлення. На порушників склали протоколи за "свідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Їм загрожує від 850 до 3400 гривень штрафу.

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Чоловік повідомив, що вбив 2 жінок

Приблизно о 23.00 27 січня до поліції надійшло повідомлення від 47-річного жителя одного із сіл Львівського району. Чоловік розповів, що вбив сокирою двох жінок. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції. На щастя, злочин не підтвердився. На чоловіка склали адмінпротокол.

Перед тим, 5 січня, до поліції звернулася дрогобичанка. Вона розповіла, що її 58-річного чоловіка вбили. Окрім цього, на лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що поблизу базару в селищі Олесько Золочівського району його побили троє невідомих. Після цього зловмисники буцімто вкрали його телефон та гаманець з грошима. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що ці повідомлення також були неправдивими.