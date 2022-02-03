Полицейские призывают жителей области не вызывать спецслужбы ради развлечения, ведь за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, правоохранители, выезжая на ложный вызов, тратят время, тогда как в этот момент кто-то действительно может нуждаться в их помощи.

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В полицию поступает много ложных вызовов

В течение января правоохранители привлекли к ответственности 477 человек, которые ради развлечения вызвали спецслужбы – полицию, скорую или спасателей.

Это были ложные сообщения об убийствах, разбоях, ограблениях, кражах, других вымышленных правонарушениях. Чаще всего звонят взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, или несовершеннолетние – с целью развлечения,

– рассказали в полиции.

Правоохранители тщательно проверили все ложные сообщения. На нарушителей составили протоколы за "заведомо ложный вызов специальных служб". Им грозит от 850 до 3400 гривен штрафа.

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Мужчина сообщил, что убил 2 женщин

Примерно в 23:00 27 января в полицию поступило сообщение от 47-летнего жителя одного из сел Львовского района. Мужчина рассказал, что убил топором двух женщин. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции. К счастью, преступление не подтвердилось. На мужчину составили админпротокол.

Перед тем, 5 января, в полицию обратилась жительница Дрогобыча. Она рассказала, что ее 58-летнего мужа убили. Кроме этого, на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что вблизи базара в поселке Олеско Золочевского района его избили трое неизвестных. После этого злоумышленники якобы украли его телефон и кошелек с деньгами. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что эти сообщения также были ложными.