Убил топором собственную мать: во Львовской области будут судить 26-летнего мужчину
Источник:Львовская облпрокуратура
Во Львовской области 23 октября 26-летний мужчина убил собственную мать топором. Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание.
Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Материалы дела были направлены на рассмотрение суда.
К теме На Львовщине мужчина зарубил топором родную мать
Мужчина убил собственную мать
Правоохранители установили, что у пьяного 26-летнего жителя Николаева и его матери возникла ссора. Во время словесной перепалки мужчина схватился за топор и несколько раз ударил ее тупой частью.
Пострадавшая получила тяжелые травмы. Она погибла на месте происшествия. После этого злоумышленник позвонил по телефону в полицию и рассказал, что нашел тело матери без признаков жизни. Однако стражи порядка установили, что именно он был причастен к ее убийству.
Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.
Злоумышленник убил женщину топором / Фото полиции Львовской области
Кратко о последних убийствах во Львовской области
- Во Львовской области 30-летний мужчина 9 января зарезал своего односельчанина во время ссоры. Правоохранители задержали его по горячим следам.
- В Стрыйском районе ночью 3 января произошло жуткое преступление – 22-летний парень жестоко избил и зарезал своего 66-летнего отца.
- Во Львове празднование Нового года завершилось трагедией – местный житель убил арендатора своей квартиры.
- В селе Звенигород 20 декабря мужчина жестоко убил односельчанина. После этого злоумышленник вызвал полицию и сказал, что тот скончался в результате падения с лестницы.
- В Самборском районе Львовщины 10 декабря 40-летний мужчина убил свою беременную жену. После этого он пытался покончить с собой. Злоумышленнику уже избрали меру пресечения.