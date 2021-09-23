Учиться никогда не поздно: во Львове создали бесплатный университет для пенсионеров

Во Львове вскоре заработает университет третьего возраста "Протон". Его слушателями могут быть пожилые люди, имеющие статус пенсионера. Обучение – полностью бесплатное.

Новый социальный проект запускает благотворительный фонд "Давай поможем". Он даст возможность безбарьерного доступа к неформальному образованию людям старше 60 лет.

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Во Львове откроют университет для пенсионеров

Во Львове вскоре начнет работать университет третьего возраста "Протон". Его слушателями могут быть пожилые люди со статусом пенсионера. Обучение в университете – полностью бесплатное. Оно начнется уже с 1 октября.

Социальный проект запускает благотворительный фонд "Давай поможем". Как отмечают организаторы, его цель – улучшить качество и продолжительность жизни пенсионеров через внедрение культуры обучения на протяжении всей жизни и развития диалога между поколениями.

Учебный год состоит из 2 семестров:

осенний – с октября по декабрь;

весенний – с февраля по май.

Пенсионерам будут проводить просветительские и учебные курсы, различные культурные мероприятия и тому подобное. Слушатели могут выбрать 3 предмета из предложенных в форме лекций, одно практическое и одно спортивное или творческое занятие.

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Как приобщиться к обучению

В университете пенсионеры смогут получить новые знания на программе "Бизнес и предпринимательство". Она предназначена для активных людей, которые хотят вести собственное дело. Также студенты могут сформировать для себя индивидуальную учебную программу с изучением языков, экономики, компьютерной грамотности, основ здорового образа жизни, творческих занятий и тому подобное.

Чтобы зарегистрироваться на обучение, необходимо заполнить регистрационную форму. Также желающие учиться могут обратиться к региональному представителю во Львове Павлу Ковалю по номеру + 38 (098) 116 00 90.

Кроме этого, организаторы приглашают к сотрудничеству преподавателей-волонтеров. Предмет нужно выкладывать 1 раз в неделю в течение 90 минут. Учителя имеют возможность самостоятельно формировать свой график. В регистрационной форме можно ознакомиться с перечнем вакантных дисциплин. К сотрудничеству приглашают учителей, специалистов, аспирантов и студентов выпускных курсов.