Украинцы хотели быть независимыми и свободными, – дети-ровесники Революции Достоинства о Майдане

Дети, которые родились в дни начала Революции Достоинства, уже ходят в школу. Они рассказали свое видение того, почему активисты 8 лет назад массово выходили на протесты.

Рассказы нескольких детей-ровесников Революции Достоинства собрали в один ролик. Его в сети обнародовал городской глава Львова Андрей Садовый.

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Дети, рожденные в дни Революции Достоинства, о Майдане

Мэр Львова сообщил, что в городе решили спросить, что дети-ровесники Революции Достоинства знают об этом периоде истории Украины. "Удается ли нам, тем, кто делал революцию, сохранить память и ценности Майдана в наших детях? Итак, недетские истории устами детей", – подписал видео Садовый.

"Мы свободные и достойные люди", – говорят дети в начале ролика.

Они (активисты – 24 канал) хотели быть независимыми, свободными и не быть рабами,

– отметила на видео Дарья.

Соломия добавила, что "протестующие тогда очень много просили, но в них стреляли, и многие люди погибли". Этих невинных жертв режима Виктора Януковича впоследствии назвали Небесной Сотней.

"Мы имеем свой язык, свою революцию, свой флаг, мы должны говорить и делать по-своему, как мы хотим", – уверен Павел. Именно за то, чтобы дети могли жить в свободной стране, где разговаривать на родном языке престижно, а выражать свои мысли можно без оговорок, украинцы и боролись на Майдане.

Дети-ровесники Революции Достоинства рассказали о Майдане: смотрите видео

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