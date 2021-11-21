Розповіді кількох дітей-ровесників Революції Гідності зібрали в один ролик. Його у мережі оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий.
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Діти, народжені у дні Революції Гідності, про Майдан
Мер Львова повідомив, що у місті вирішили запитати, що діти-ровесники Революції Гідності знають про цей період історії України. "Чи вдається нам, тим хто робив революцію, зберегти пам'ять і цінності Майдану у наших дітях? Отож, недитячі історії устами дітей", – підписав відео Садовий.
"Ми є вільні й гідні люди", – кажуть діти на початку ролика.
Вони (активісти – 24 канал) хотіли бути незалежними, вільними й не бути рабами,
– зазначила на відео Дарина.
Соломія додала, що "протестувальники тоді дуже багато просили, але в них стріляли, і багато людей загинули". Цих безневинних жертв режиму Віктора Януковича згодом назвали Небесною Сотнею.
"Ми маємо свою мову, свою революцію, свій прапор, ми маємо говорити й робити по-своєму, як ми бажаємо", – впевнений Павло. Саме за те, аби діти могли жити у вільній країні, де розмовляти рідною мовою престижно, а висловлювати свої думки можна без застережень, українці й боролися на Майдані.
Діти-ровесники Революції Гідності розповіли про Майдан: дивіться відео
День Гідності та Свободи: що відомо
- В Україні, починаючи з 2014 року, 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Таку дату обрали невипадково, адже саме цього дня почалися Помаранчева революція та Революція Гідності.
- У період з 2005 по 2011 рік святкували День Свободи.