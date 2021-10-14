Ukraine-Terra Incognita во Львовской опере: премьеру посвятили защитникам и защитницам

Во Львове 14 октября презентовали оперу-миф Ukraine-Terra Incognita. Ее посвятили защитникам и защитницам Украины, а также солисту Парижской оперы Василию Слипаку.

Уже само сочетание слов "опера" и "миф" обещало, что на сцене будет что-то необычное. Ukraine – Terra Incognita особенна тем, что вместо оперного вокала – народное многоголосие.

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Еще одна новизна в том, что народные песни здесь сплетены с фри-джазом, импровизацией и симфонической музыкой Марии Олейник.

Это большой смысл, когда мы что-то архаичное, древнее свое не отставляем и не красуемся этим, как в музее, а пробуем его притягивать в современность. И мне кажется, что у такого сочетания есть шанс актуализироваться в настоящем времени. Николай Береза Актер, певец

Сюжет оперы-мифа

Сюжет тоже непривычный. Актеры вели рассказ в 5 мифах, например:

миф "Рода" – это колыбельные и ритуальные песни;

миф "Степи" – казацкие и чумацкие.

Действо стоит воспринимать не логикой, а эмоциями.

Это не линейный сюжет, хотя он существует. Это простой, вечный миф человечества о воине, его становлении, его подвигах. Сюжет складывается как украинское поэтическое кино микроформами,

– рассказала автор и режиссер оперы-мифа Ukraine — Terra Incognita Ульяна Горбачевская.

"Сюжет больше существует энергетически. Они составляют такую общую картину нашего бытия, нашей жизни, потому что там есть и божественное, и любовное, и обыденное и суетное", – заметил актер и певец Ярослав Федорчук.

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Исполнители проживали на сцене все многообразие народного многоголосия: от громкого казацкого до свадебных песен, причитаний и заговоров.

"Это спектакль о каждом из нас. Каждый может почувствовать различные эмоции, кого больше заденет момент из мифа "Дома", например, кто-то найдет себя больше в мифе "Степи" или "Рода", – подчеркнула актриса и певица Андриана-Ярослава Саенко.

Впечатление у зрителя довершили видео-арт Владимира Олещука и футурофолковые костюмы дизайнера Марты Ваххольц.