Во Львове во время тревоги людей не пустили в укрытие школы: в ЛГС отреагировали на ситуацию

Во Львове во время воздушной тревоги людей не пустили в укрытие в одной из школ. Работники учебного заведения объяснили это тем, что хранилище предназначено только для учеников.

Инцидент прокомментировали для 24 Канала во Львовском городском совете.

Смотрите также Правительство выделило 231 миллион на обустройство укрытий в школах

Что известно о ситуации?

В микрорайоне Левандовка во Львове во время воздушной тревоги людей не пустили в укрытие школы №67, заявив, что оно предназначено только для учеников.

Видео опубликовали в местных телеграмм-каналах: на нем видно около десяти человек, которые стоят перед закрытыми дверями учебного заведения.

Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк отметил, что во время учебного процесса укрытия прежде всего предназначены для безопасности учащихся и работников школы. Это определено правительственными рекомендациями и нормативами, ведь именно учебное заведение несет прямую ответственность за жизнь и здоровье детей и учителей.

Во время уроков в укрытиях одновременно находятся сотни детей, поэтому школа должна обеспечить организованный и контролируемый процесс эвакуации и пребывания. В это время школа не может в полной мере проверять и контролировать посторонних лиц, а следовательно несет дополнительные риски для безопасности детей,

– сказал Закалюк.

Он также отметил, что в последнее время учащаются тревожные случаи вблизи школ – инциденты со стрельбой, а также ситуации, когда на территорию приносили предметы, похожие на взрывоопасные.

По словам чиновника, в таких условиях доступ к укрытию во время обучения должен быть максимально контролируемым. Безопасность детей здесь безусловный приоритет. Во внеурочное время, вечером и ночью, школьные укрытия работают для всех жителей.

Имеют ли право не пускать людей в укрытие школы?