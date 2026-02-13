Инцидент прокомментировали для 24 Канала во Львовском городском совете.

Смотрите также Правительство выделило 231 миллион на обустройство укрытий в школах

Что известно о ситуации?

В микрорайоне Левандовка во Львове во время воздушной тревоги людей не пустили в укрытие школы №67, заявив, что оно предназначено только для учеников.

Видео опубликовали в местных телеграмм-каналах: на нем видно около десяти человек, которые стоят перед закрытыми дверями учебного заведения.

Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк отметил, что во время учебного процесса укрытия прежде всего предназначены для безопасности учащихся и работников школы. Это определено правительственными рекомендациями и нормативами, ведь именно учебное заведение несет прямую ответственность за жизнь и здоровье детей и учителей.

Во время уроков в укрытиях одновременно находятся сотни детей, поэтому школа должна обеспечить организованный и контролируемый процесс эвакуации и пребывания. В это время школа не может в полной мере проверять и контролировать посторонних лиц, а следовательно несет дополнительные риски для безопасности детей,

– сказал Закалюк.

Он также отметил, что в последнее время учащаются тревожные случаи вблизи школ – инциденты со стрельбой, а также ситуации, когда на территорию приносили предметы, похожие на взрывоопасные.

По словам чиновника, в таких условиях доступ к укрытию во время обучения должен быть максимально контролируемым. Безопасность детей здесь безусловный приоритет. Во внеурочное время, вечером и ночью, школьные укрытия работают для всех жителей.

Имеют ли право не пускать людей в укрытие школы?