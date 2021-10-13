Во Львове 12 октября умер известный экскурсовод, краевед и батяр Василий Радковец. Его не стало на 59 году жизни.

По информации ZAXID.NET Василий Радковец учился во Львовской политехнике на инженера, а впоследствии начал проводить тематические экскурсии по Львову. С 2017 года он работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.

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Умер известный львовский экскурсовод Василий Радковец

О смерти Василия Радковца поздно вечером 12 октября сообщил его брат Иван Радковец.

Львов покинул еще один батяр – Василий Радковец. "Старші люди повідают, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирают, а живими йдут у рай",

– написал Иван Радковец.

Василий был самым старшим братом в семье известных львовских экскурсоводов Петра и Ивана Радковцев. Он умер в возрасте 59 лет. Причина смерти краеведа пока неизвестна.

"Человек-бренд, человек-символ, человек-история. Большая потеря. Скорбим, сочувствуем родным и близким", – отметил городской голова Андрей Садовый.

Парастас и похороны начнутся в четверг, 14 октября, в 11:00 в часовне при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на площади святого Иоанна Павла II папы Римского, 1.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего



Во Львове умер известный экскурсовод Василий Радковец / Фото ЛГС