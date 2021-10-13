За інформацією ZAXID.NET, Василь Радковець навчався у Львівській політехніці на інженера, а згодом почав проводити тематичні екскурсії Львовом. З 2017 року він працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

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Помер відомий львівський екскурсовод Василь Радковець

Про смерть Василя Радковця пізно ввечері 12 жовтня повідомив його брат Іван Радковець.

Львів покинув ще один батяр – Василь Радковець. "Старші люди повідают, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирают, а живими йдут у рай",

– написав Іван Радковець.

Василь був найстаршим братом у сім'ї відомих львівських екскурсоводів Петра та Івана Радковців. Він помер у віці 59 років. Причина смерті краєзнавця наразі невідома.

"Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким", – зауважив міський голова Андрій Садовий.

Парастас та чин похорону розпочнуться у четвер, 14 жовтня, о 11:00 в каплиці при Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані святого Івана Павла II папи Римського, 1.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого



У Львові помер відомий екскурсовод Василь Радковець / Фото ЛМР