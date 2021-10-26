Умер львовский художник-акварелист Мирослав Откович

На 75-м году жизни отошел в вечность художник-акварелист и реставратор Мирослав Откович. К тому же художник имел звание заслуженного деятеля искусств и народного художника Украины.

Община Львова выражает соболезнования родным и близким Мирослава Отковича. О смерти художника стало известно 26 октября.

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О причине смерти Мирослава Отковича не сообщают. Однако в горсовете говорят, что это – большая потеря для Украины.

Нам повезло быть современниками такого талантливого и действительно великого человека как Мирослав. Скорбим всем городом – это большая потеря,

– отметил городской глава Львова Андрей Садовый.

Что известно о Мирославе Отковиче Художник-акварелист, сценограф, реставратор, член Национального союза художников Украины с 1980 года, заслуженный деятель искусств Украины (2001), народный художник Украины (2009). Инициатор организации профессионального реставрационного образования во Львове (Львовский колледж декоративного и прикладного искусства имени И. Труша и Львовская Национальная академия искусств). Автор проекта "Реставрация иконостаса из церкви Воздвижения Честного Креста монастыря Скит Манявский", авторства Иова Кондзелевича (Богородчанский иконостас) – памятники искусства национального значения.

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