Умер львовский художник-акварелист Мирослав Откович
Источник:Львовский городской совет
На 75-м году жизни отошел в вечность художник-акварелист и реставратор Мирослав Откович. К тому же художник имел звание заслуженного деятеля искусств и народного художника Украины.
Община Львова выражает соболезнования родным и близким Мирослава Отковича. О смерти художника стало известно 26 октября.
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Умер известный художник-акварелист
О причине смерти Мирослава Отковича не сообщают. Однако в горсовете говорят, что это – большая потеря для Украины.
Нам повезло быть современниками такого талантливого и действительно великого человека как Мирослав. Скорбим всем городом – это большая потеря,
– отметил городской глава Львова Андрей Садовый.
Что известно о Мирославе Отковиче
Художник-акварелист, сценограф, реставратор, член Национального союза художников Украины с 1980 года, заслуженный деятель искусств Украины (2001), народный художник Украины (2009).
Инициатор организации профессионального реставрационного образования во Львове (Львовский колледж декоративного и прикладного искусства имени И. Труша и Львовская Национальная академия искусств).
Автор проекта "Реставрация иконостаса из церкви Воздвижения Честного Креста монастыря Скит Манявский", авторства Иова Кондзелевича (Богородчанский иконостас) – памятники искусства национального значения.
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