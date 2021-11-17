Умерла известная писательница из Львовщины Неля Шейко-Медведева

Умерла известный драматург Неля Шейко-Медведева. Писательницы не стало на 75 году жизни.

Неля Шейко-Медведева родилась 25 октября 1947 года в Бориславе. В творческом наследии писательницы более 40 пьес для детей и юношества, прозаических и поэтических книг.

К теме Умер известный баскетбольный тренер Анатолий Заверикин

Умерла известная писательница со Львовщины

В Киевской организации Национального союза писателей Украины рассказали, что умерла известная писательница со Львовщины Неля Шейко-Медведева.

Друзья, коллеги, Киевская организация НСПУ с сожалением и скорбью сообщает – умерла украинская писательница (драматург, поэтесса, прозаик, литературный критик) Неля Шейко-Медведева. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким почившей!

– говорится в сообщении.

Сейчас причина смерти писательницы неизвестна. Также пока не сообщили времени прощания и чина похорон.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным умершей.



Умер драматург Неля Шейко-Медведева / Фото Киевская организация НСПУ

Читайте также От осложнений COVID-19 умер киборг Владимир Клепач

Краткая биография Нели Шейко-Медведевой

Неля Шейко-Медведева родилась 25 октября 1947 года в Бориславе на Львовщине.

После окончания школы с серебряной медалью она поступила на вечернее отделение химического факультета Львовского политехнического института.

Шейко-Медведева работала чертежницей в КБ завода "Электрон" и техником-химиком в Институте геологии и геохимии НАН Украины.

Она окончила филологический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

После этого писательница работала в родном университете литературным работником газеты "За советскую науку" и ассистентом кафедры украинской литературы.

В 1980 году она защитила кандидатскую диссертацию.

С 1985 года Шейко-Медведева проживала в Киеве. В следующем году она стала членом Национального союза писателей Украины.

Писательница – автор более 40 пьес для детей и юношества, а также прозаических и поэтических книг.

Большинство из них поставили в драматических театрах Украины.

Пьесы Шейко-Медведевой также вошли в школьные программы по украинской литературе для 4 и 5 классов.

Текст сообщения Киевской организации НСПУ:

Друзья, коллеги, Киевская организация НСПУ с сожалением и скорбью сообщает – умерла украинская писательница (драматург, поэтесса, прозаик, литературный критик) Неля Шейко-Медведева. Неля Семеновна родилась 25 октября 1947 года в г. Бориславе Львовской области. После окончания школы с серебряной медалью поступила на вечернее отделение химического факультета Львовского политехнического института. Работала чертежницей в КБ завода "Электрон", техником-химиком в Институте геологии и геохимии НАН Украины. Окончила филологический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Работала в родном университете литературным работником газеты "За советскую науку", ассистентом кафедры украинской литературы. В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию. С 1985 года проживала в Киеве, где и реализовала свой творческий потенциал, в 1986 году став членом Национального союза писателей Украины. Автор более 40 пьес для детей и юношества, а также прозаических и поэтических книг. Большинство из пьес было поставлено в драматических театрах Украины. Ее пьесы вошли также в школьные программы по украинской литературе для 4 и 5 классов. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким почившей!