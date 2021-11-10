К сожалению, защитник не смог справиться с осложнениями от COVID-19. Он умер в больнице.

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От коронавируса умер Владимир Клепач

Мэр Жовквы Олег Вольский рассказал, что 10 ноября умер украинский защитник Владимир Клепач.

От нас уходят лучшие. Печальное известие для всей Жовковщины. Из-за осложнений от коронавирусной болезни утром в больнице умер герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг, жовковчанин Владимир Клепач,

– отметил мэр.

Панихида состоится 10 ноября в 19:00 в комнате скорби в Жовкве. Похороны начнутся на следующий день в 12:00.

"Искренние соболезнования родным и близким… Вечная память Вам, друг Владимир Михайлович. Спасибо за все!", – подытожил Вольский.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным умершего.



Олег Вольский и Владимир Клепач / Фото Олега Вольского

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Коротко о Владимире Клепаче

В июле 2014 года Владимир Клепач пошел добровольцем на Восток.

Он служил в 7 роте 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Клепач был одним из бойцов, защищавших Донецкий аэропорт.

Киборг был награжден орденом "За мужество" III степени.

Текст поста Олега Вольского:

От нас уходят лучшие. Печальное известие для всей Жовковщины. Из-за осложнений от коронавирусной болезни утром в больнице умер Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг, жовковчанин Владимир Клепач.

Искренние соболезнования родным и близким… Вечная память Вам, друг Владимир Михайлович… Спасибо за все! Панихида сегодня в 19:00 в комнате скорби в Жовкве. Похороны завтра в 12:00.