На жаль, захисник не зміг подолати ускладнення від COVID-19. Він помер у лікарні.

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Від коронавірусу помер Володимир Клепач

Міський голова Жовкви Олег Вольський розповів, що 10 листопада помер український захисник Володимир Клепач.

Від нас йдуть кращі. Сумна звістка для всієї Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби зранку в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківчанин Володимир Клепач,

– зазначив мер.

Парастас відбудеться 10 листопада о 19:00 в кімнаті смутку у Жовкві. Чин похорону розпочнеться наступного дня о 12:00.

"Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна пам'ять Вам, друже Володимире Михайловичу. Дякую за все!", – підсумував Вольський.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого.



Олег Вольський та Володимир Клепач / Фото Олега Вольського

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Коротко про Володимира Клепача

У липні 2014 року Володимир Клепач пішов добровольцем на Схід.

Він служив у 7 роті 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Клепач був одним із бійців, які захищали Донецький аеропорт.

Кіборга нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Текст допису Олега Вольського:

Від нас йдуть кращі. Сумна звістка для всієї Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби зранку в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківчанин Володимир Клепач.

Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна пам'ять Вам, друже Володимире Михайловичу… Дякую за все! Парастас сьогодні о 19:00 в кімнаті смутку у Жовкві. Чин похорону завтра о 12:00.