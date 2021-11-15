Анатолий Заверикин – мастер спорта, отличник образования и судья международного класса. Он был тренером баскетбольной команды университета с 1993 года и по сей день.

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Умер Анатолий Заверикин

В возрасте 80 лет 13 ноября умер украинский баскетбольный тренер, доцент кафедры физического воспитания Национального университета "Львовская политехника", заслуженный тренер Украины Анатолий Заверикин.

Коллектив Политехники выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам по поводу тяжелой утраты талантливого специалиста, мудрого наставника и искреннего друга,

– сообщили в НУ ЛП.

В 1993 году благодаря Заверикину создали профессиональную баскетбольную команду "Львовская политехника". Именно он был ее многолетним тренером.

"Вместе с ним уходит целая эпоха львовского баскетболу. Вечная и светлая память Вам, Анатолий Николаевич!", – добавили в университете.

Панихида за умершего состоится 15 ноября в часовне Рождества Крестителя Господнего Иоанна ПЦУ на улице Пекарской, 52.



Умер украинский баскетбольный тренер Анатолий Заверикин / Фото НУ ЛП