Военный получил осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью. У него остались родители, жена и двое детей.

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Во Львовской области попрощались с погибшим защитником

Яворовщина 11 ноября простилась с погибшим Героем Виталием Павлысько, погибшим 7 ноября в районе проведения Операции Объединенных сил. Он защищал родину от оккупантов с 2015 года.

Прощание с бойцом прошло в его родном Яворове. Отпевание провели в Храме Успения Пресвятой Богородицы. Героя похоронили на Новом кладбище.

Пусть доброе, светлое воспоминание о Виталии Павлысько навсегда останется в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал. Вечная память Герою!

– говорится в сообщении Яворовской РГА.

Воздать честь воину пришли родные, друзья и собратья. Также с погибшим защитником попрощались председатель Яворовской РГА Ярослав Коминский, глава районного совета Николай Романюк, председатель городского совета Игорь Грабовский и первый заместитель председателя РГА Владимир Дзюнька.

Смотрите фото прощания с Виталием Павлысько / Фото Яворовской РГА

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