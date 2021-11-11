Военный получил осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью. У него остались родители, жена и двое детей.
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Во Львовской области попрощались с погибшим защитником
Яворовщина 11 ноября простилась с погибшим Героем Виталием Павлысько, погибшим 7 ноября в районе проведения Операции Объединенных сил. Он защищал родину от оккупантов с 2015 года.
Прощание с бойцом прошло в его родном Яворове. Отпевание провели в Храме Успения Пресвятой Богородицы. Героя похоронили на Новом кладбище.
Пусть доброе, светлое воспоминание о Виталии Павлысько навсегда останется в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал. Вечная память Герою!
– говорится в сообщении Яворовской РГА.
Воздать честь воину пришли родные, друзья и собратья. Также с погибшим защитником попрощались председатель Яворовской РГА Ярослав Коминский, глава районного совета Николай Романюк, председатель городского совета Игорь Грабовский и первый заместитель председателя РГА Владимир Дзюнька.
Смотрите фото прощания с Виталием Павлысько / Фото Яворовской РГА
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Краткая биография Виталия Павлысько
- Главный сержант Виталий Павлысько родился 29 ноября 1973 года.
- В 2015 году он пошел на передовую, на Восток.
- Павлысько служил по контракту в 24 ОМБр имени короля Даниила.
- 7 ноября он вместе с другими бойцами перемещался к укрытию. При обстреле боевиков рядом с защитниками подорвалась одна из вражеских мин.
- Павлысько получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
- У погибшего Героя остались родители, жена, дочь и сын.