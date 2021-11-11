Військовий отримав осколкове поранення, яке було несумісним з життям. У нього залишились батьки, дружина та 2 дітей.
До теми На фронті загинув боєць Віталій Павлисько з Яворова
На Львівщині попрощались із загиблим захисником
Яворівщина 11 листопада попрощалась із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом, який загинув 7 листопада у районі проведення Операції Об'єднаних сил. Він захищав батьківщину від окупантів з 2015 року.
Прощання з бійцем відбулося у його рідному Яворові. Чин похорону провели у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Героя поховали на Новому цвинтарі.
Нехай добрий, світлий спомин про Віталія Павлиська назавжди залишиться у серцях рідних, колег та всіх хто його знав. Вічна пам'ять Герою!,
– мовиться у дописі Яворівської РДА.
Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі та побратими. Також із загиблим захисником попрощалися голова Яворівської РДА Ярослав Коминський, голова районної ради Микола Романюк, голова міської ради Ігор Грабовський та перший заступник голови РДА Володимир Дзюнька.
Дивіться фото прощання з Віталієм Павлиськом / Фото Яворівської РДА
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Коротка біографія Віталія Павлиська
- Головний сержант Віталій Павлисько народився 29 листопада 1973 року.
- У 2015 році він пішов на передову, на Схід.
- Павлисько служив за контрактом у 24 ОМБр імені короля Данила.
- 7 листопада він разом з іншими бійцями переміщався в укриття. Під час обстрілу бойовиків поряд із захисниками підірвалася одна з ворожих мін.
- Павлисько отримав осколкове поранення, яке було несумісним із життям.
- У загиблого Героя залишились батьки, дружина, донька та син.